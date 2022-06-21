Купер: Василевский сумел пройти через то, что произошло в прошлом матче с «Колорадо»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского голкипера клуба Андрея Василевского в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (6:2).
27-летний россиянин сумел отразить 37 из 39 бросков по своим воротам.
«Он сумел пройти через то, что произошло в прошлом матче, и выдать такое выступление, как сегодня. Соперник сумел забить первым, а затем наша команда ответила и поддержала Василевского, и я думаю, именно так и оказываются в таком положении, в каком мы находимся сейчас. Это было довольно большое усилие со стороны всей команды», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
Счёт в серии — 2-1 в пользу «Колорадо». Четвёртая игра между командами состоится в четверг, 23 июня, в Тампе. Начало — в 3:00 мск.
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