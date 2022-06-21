Стэмкос: план «Тампы» на третью игру не сильно изменился, но сегодня мы его выполнили

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал итоги третьего матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (6:2).



«Мы знали, что это матч, в котором мы должны были выиграть. У нас получилось сыграть сегодня именно в таком ключе. Думаю, наше внимание к деталям сегодня было намного лучше, а план на игру не сильно изменился, но сегодня мы его выполнили. Наша команда приложила больше усилий», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.



В прошедшей встрече 32-летний форвард стал автором одной заброшенной шайбы и одного результативного паса.



Напомним, после трёх матчей серии «Колорадо» ведёт со счётом 2-1. Четвёртая встреча финала состоится в четверг, 23 июня, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 3:00 мск.