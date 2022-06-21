Фетисов высказался о травме Кучерова, полученной в третьем матче серии с «Колорадо»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал травму российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (6:2).



«Никита — ключевой игрок команды. Надеюсь, что несерьёзная травма, и будет готов к четвёртой игре. Не всегда то, что выглядит ужасным, в итоге является проблемой. Потеря ли для «Тампы»? Конечно, один из лучших хоккеистов в мире на сегодня», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В самой концовке матча Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.