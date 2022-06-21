«Колорадо» впервые за восемь матчей уступил в гостях в плей-офф НХЛ — 2022

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча состоялась в Тампе на льду «Амали-Арены», итоговый счёт — 6:2.

«Лавины» впервые проиграли в гостях в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги. До встречи с «Тампой» подопечные Джареда Беднара одержали семь побед в семь встречах на выезде.



«Колорадо» в первом раунде дважды обыграл в гостях «Нэшвилл Предаторз» (счёт серии — 4-0), во втором раунде три раза на чужом льду обыграл «Сент-Луис Блюз» (4-2), а в финале конференции два раза обыграл на выезде «Эдмонтон Ойлерз» (4-0).



Лучший результат по гостевым победам в плей-офф подряд — у «Лос-Анджелес Кингз» в 2012 году (10).



Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш». Четвёртая игра серии состоится в Тампе 23 июня.