В ХК «Сочи» выпустят шайбы с изображением Андрея Назарова

Хоккейный клуб «Сочи» выпустит шайбы с изображением главного тренера клуба Андрея Назарова.

Отметим, что эта партия шайб будет лимитированной.

Напомним, 47-летний специалист возглавил клуб осенью 2021 года. Ранее Назаров работал в Континентальной хоккейной лиге в «Тракторе» (2007–2010), «Витязе» (2010–2012), «Северстали» (2012–2013), «Донбассе» (2013–2014), «Барысе» (2014–2015, 2015–2016), СКА (2015), а также «Нефтехимике» (2016–2018).



«Сочи» занял 11-е место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022, не сумев выйти в плей-офф Кубка Гагарина. В январе 2022 года сочинский клуб выпускал собственные NFT-токены, посвящённые ярким событиям клуба в сезоне КХЛ — 2021/2022.