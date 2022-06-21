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«Авангард» представил тренерский штаб на сезон-2022/2023

«Авангард» представил тренерский штаб на сезон-2022/2023
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«Авангард» представил тренерский штаб на сезон-2022/2023, сообщается в официальном телеграм-канале омичей.

Дмитрий Рябыкин — главный тренер, Олег Микульчик — старший тренер, Антон Курьянов — тренер, а Константин Курашёв — тренер-ассистент.

Сергей Звягин — тренер вратарей, Брэндон Бови — тренер по физической подготовке, Вячеслав Макрицкий — ассистент тренера по физической подготовке, Олег Новицкий — тренер-видеооператор, а Илья Устымчук — ассистент тренера-видеооператора.

Кроме того, бывший главный тренер «Омских Крыльев» Константин Курашёв вошёл в тренерский штаб главной команды в должности тренера-ассистента. Олег Новицкий и Илья Устымчук сформировали новую бригаду видеотренеров. Со всеми троими контракты заключены сроком на один год.

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