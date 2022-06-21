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«Даллас» объявил о назначении Питера Дебура. Он выводил «Сан-Хосе» в финал Кубка Стэнли

«Даллас» объявил о назначении Питера Дебура. Он выводил «Сан-Хосе» в финал Кубка Стэнли
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«Даллас Старз» на официальном сайте сообщил о назначении Питера Дебура на пост главного тренера команды.

Отмечается, что 54-летний специалист заключил четырёхлетний контракт, по которому будет зарабатывать около $ 4 млн в год.

Напомним, последним местом работы Дебура был «Вегас Голден Найтс». 54-летний специалист возглавлял клуб с 2019 года. В текущем сезоне «Вегас» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022, заняв девятое место по итогам регулярки на Западе. В сезоне-2015/2016 Дебур вывел «Сан-Хосе Шаркс» в финал Кубка Стэнли, где «акулы» проиграли «Питтсбург Пингвинз».

«Даллас» завершил регулярный чемпионат на седьмой строчке Западной конференции, а в первом раунде плей-офф команда из Техаса проиграла серию клубу «Калгари Флэймз» со счётом 3-4, после чего тренер Рик Боунесс был отправлен в отставку.

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