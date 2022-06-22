Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона в НХЛ

26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан лучшим вратарём НХЛ сезона-2021/2022, став обладателем награды «Везина Трофи». Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин принял участие в 53 встречах, в которых в среднем отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за игру. В шести встречах он отстоял на ноль.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрались до финала Восточной конференции, где уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.

Напомним, перед началом сезона-2021/2022 Игорь Шестёркин заключил новый 4-летний контракт на общую сумму в $ 22,7 млн ($ 5,66 в год).

Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ.