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Третьяк объяснил, за счёт чего Шестёркин стал обладателем «Везина Трофи»

Третьяк объяснил, за счёт чего Шестёркин стал обладателем «Везина Трофи»
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Президент Федерации хоккея России, легендарный вратарь Владислав Третьяк поделился мнением, почему Игорь Шестёркин стал обладателем «Везина Трофи».

«Большая работа была проделана Шестёркиным — он показал хороший результат. Игорь заслужил своей игрой. Хочу сказать, то, что «Нью Йорк Рейнджерс» пробились так высоко, — заслуга Шестёркина. На протяжении всего сезона очень стабильно играл. К этому успеху причастны и клубы, и тренеры вратарей.

ФХР каждый год проводит специальные вратарские курсы — мы на протяжении 15 лет уделяем большое внимание вратарям. У нас было засилье иностранных голкиперов, но нам надо было выращивать своих. Как результат — сегодня у нас 10 человек играет в НХЛ. Никогда столько не было. Мы даже обогнали финскую вратарскую гвардию», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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