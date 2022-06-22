Третьяк объяснил, за счёт чего Шестёркин стал обладателем «Везина Трофи»

Президент Федерации хоккея России, легендарный вратарь Владислав Третьяк поделился мнением, почему Игорь Шестёркин стал обладателем «Везина Трофи».



«Большая работа была проделана Шестёркиным — он показал хороший результат. Игорь заслужил своей игрой. Хочу сказать, то, что «Нью Йорк Рейнджерс» пробились так высоко, — заслуга Шестёркина. На протяжении всего сезона очень стабильно играл. К этому успеху причастны и клубы, и тренеры вратарей.



ФХР каждый год проводит специальные вратарские курсы — мы на протяжении 15 лет уделяем большое внимание вратарям. У нас было засилье иностранных голкиперов, но нам надо было выращивать своих. Как результат — сегодня у нас 10 человек играет в НХЛ. Никогда столько не было. Мы даже обогнали финскую вратарскую гвардию», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.