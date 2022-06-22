Браташ назвал главные преимущества Шестёркина над другими вратарями НХЛ

Заслуженный тренер России Олег Браташ рассказал о главных преимуществах голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина над другими вратарями Национальной хоккейной лиги.



«Я бы не сказал, что на сегодняшний момент он отличается. Может быть, добавилось уверенности. Хотя он всегда эту психологическую уверенность проявлял. Он просто заматерел, стал более взрослым и прибавил во всех компонентах. В плане характера все люди разные. Что касается игры, я всегда считал, что он имеет преимущество по отношению к остальным вратарям, что он взял лучшее из старой школы.



Плюс он владеет техникой современного вратарского искусства. Этот микстовый стиль отличает его от других вратарей. Он читает игру, играет на перехватах. Ему это очень помогает», — сказал Браташ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.