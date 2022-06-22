В штаб нового главного тренера МХК «Спартак» вошёл мастер спорта по американскому футболу

Официальный сайт московского «Спартака» сообщил об изменениях в тренерском штабе молодёжной команды.



Отмечается, что МХК «Спартак» возглавил Филипп Метлюк, ранее 40-летний специалист возглавлял молодёжную команду «Ладья» (Тольятти) и работал в тренерском штабе клуба Высшей хоккейной лиги «Горняк».



В тренерский штаб молодёжной команды «Спартака» также вошёл Вячеслав Белов – 39-летний специалист становился чемпионом России в составе «Авангарда», серебряным призёром Кубка Гагарина с «Трактором» и бронзовым призёром с «Сибирью», а также провёл 76 матчей за московский «Спартак» на позиции защитника.



Работу в тренерском штабе МХК «Спартак» продолжат Дмитрий Черных и тренер вратарей Сергей Голошумов, а тренером по физподготовке команды стал мастер спорта по американскому футболу Роман Павленко.