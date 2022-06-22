Купер прокомментировал неудачную игру «Тампы» в меньшинстве

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре своей команды в меньшинстве и отметил игру «Колорадо Эвеланш» при реализации численного преимущества.
«Несколько шайб влетели в ворота, так бывает. Мы можем где-то сыграть лучше, выиграть больше вбрасываний и делать те вещи, которые нам помогут? Конечно, можем.
Надо снять шляпу. Бросок Ландескога – это адский бросок. Иногда и нужно сказать: «Да, молодец».
Мы «убили» несколько феноменальных попыток «Колорадо», и мы знаем, что можем это делать. Но у них хорошее большинство, это то, что их кормит, что даёт им энергию», – приводит слова Купера Sportsnet.
«Тампа» имеет нейтрализацию большинства соперника на отметке 77,9%. Это 10-й показатель из 16 команд, пробившихся в текущий розыгрыш Кубка Стэнли.
В течение финальной серии игроки «Колорадо» забили в большинстве пять из 13 голов.
- 22 июня 2022
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