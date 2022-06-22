Шестёркин: в детстве просил отца купить форму, как у Лундквиста
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после получения «Везина Трофи» вспомнил, что в детстве мечтал заполучить такую же экипировку, как была у легенды «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.
«Я попросил отца купить мне щитки TPS, блокер и ловушку. Он ответил, что у нас нет на это денег. Тогда я сказал, что куплю себе это сам», – приводит слова Шестёркина The Hockey News.
Российский вратарь в регулярном чемпионате сезона-2021/2022 провёл 53 матча и одержал 36 побед, оформив 6 шат-аутов. В среднем Игорь отражал 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.
До Шестёркина последним голкипером «Рейнджерс», ставшим обладателем приза лучшему вратарю сезона, был именно швед Лундквист. Он получил трофей в 2012 году.
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