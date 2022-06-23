В овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ) форвард «лавин» Назем Кадри забил гол с нарушением численного состава.

Как показали повторы в трансляции, в момент взятия ворот на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо Эвеланш». При этом НХЛ в официальном протоколе матча изначально также указала нахождение на льду одного лишнего хоккеиста, однако затем это было исправлено.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер эмоционально отреагировал на случившееся и заявил на пресс-конференции, что данный гол нельзя было засчитывать.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Справедливо ли судьи засчитали победный гол «Колорадо» в четвёртом матче финала НХЛ?»