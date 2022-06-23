Справедливо ли судьи засчитали победный гол «Колорадо» в четвёртом матче финала НХЛ?
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В овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ) форвард «лавин» Назем Кадри забил гол с нарушением численного состава.
Как показали повторы в трансляции, в момент взятия ворот на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо Эвеланш». При этом НХЛ в официальном протоколе матча изначально также указала нахождение на льду одного лишнего хоккеиста, однако затем это было исправлено.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер эмоционально отреагировал на случившееся и заявил на пресс-конференции, что данный гол нельзя было засчитывать.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Справедливо ли судьи засчитали победный гол «Колорадо» в четвёртом матче финала НХЛ?»
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