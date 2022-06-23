Маккиннон: домашний лёд был важен для нас весь сезон

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон подчеркнул важность домашней площадки для своей команды.

«Это, конечно, круто (выиграть в четвёртой игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг». – Прим. «Чемпионата»), но мы должны сосредоточиться на том, как добыть следующую победу. Домашний лёд был важной вещью для нас на протяжении всего сезона, в регулярном чемпионате и в плей-офф. Мы воспользуемся этим. Конечно, и поддержка болельщиков сейчас просто потрясающая. Мы выйдем быстрыми и, надеюсь, всё так и будет», – сказал Маккиннон официальному сайту НХЛ.

«Лавины» принимают своих соперников в Денвере – город находится на высоте примерно 1600 метров над уровнем моря. Многие хоккеисты отмечали, что в таких условиях тяжелее восстанавливать дыхание во время игр.

Пятый матч пройдёт на «Болл-Арене» в ночь с 24 на 25 июня. Начало игры – в 3:00 мск.