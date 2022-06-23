Маккиннон: домашний лёд был важен для нас весь сезон

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон подчеркнул важность домашней площадки для своей команды.
«Это, конечно, круто (выиграть в четвёртой игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг». – Прим. «Чемпионата»), но мы должны сосредоточиться на том, как добыть следующую победу. Домашний лёд был важной вещью для нас на протяжении всего сезона, в регулярном чемпионате и в плей-офф. Мы воспользуемся этим. Конечно, и поддержка болельщиков сейчас просто потрясающая. Мы выйдем быстрыми и, надеюсь, всё так и будет», – сказал Маккиннон официальному сайту НХЛ.
«Лавины» принимают своих соперников в Денвере – город находится на высоте примерно 1600 метров над уровнем моря. Многие хоккеисты отмечали, что в таких условиях тяжелее восстанавливать дыхание во время игр.
Пятый матч пройдёт на «Болл-Арене» в ночь с 24 на 25 июня. Начало игры – в 3:00 мск.
- 23 июня 2022
-
11:24
-
11:18
-
11:02
-
10:40
-
10:27
-
10:17
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:15
-
08:53
-
08:25
-
08:07
-
07:52
-
07:43
-
07:19
-
07:18
-
07:11
-
07:02
-
06:56
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:36
-
05:27
-
04:59
-
04:40
-
04:37
-
03:30
-
02:53
-
02:41
-
02:02
-
01:56
- 22 июня 2022
-
23:52