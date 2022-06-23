Панов покинул молодёжную команду «Трактора», новый главный тренер — Аскаров

Челябинский «Трактор» объявил об изменениях в тренерском штабе молодёжной команды «Белые Медведи».
Главный тренер команды Константин Панов после дебютного сезона на этом посту покидает свою должность. Новым рулевым «Белых Медведей» стал Марат Аскаров, ранее работавший в штабе Панова ассистентом.
Помогать Аскарову будут Андрей Киселёв (в прошлом сезоне стал чемпионом вместе со «СКА-1946»), тренер вратарей Глеб Евдокимов и тренер по ОФП Данил Синицин.
«Хочется поблагодарить Константина Панова за большую работу, которую он проделал как помощник и главный тренер «Белых Медведей». За годы в системе клуба он проявил себя как большой профессионал. К сожалению, решение РУСАДА о дисквалификации Панова и последующее отклонение апелляции, не даёт ему вариантов продолжить работу в тренерском штабе молодёжной команды.
В этом деле по-прежнему есть много недосказанности, поэтому со стороны клуба мы считаем это решение спорным и при первой же возможности Константин Панов обязательно получит возможность вернуться на работу в систему «Трактора», – приводит слова генерального директора клуба Ивана Савина официальный телеграм-канал команды «Белые Медведи».
- 23 июня 2022
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