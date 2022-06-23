Захаркин – о шансах «Тампы» на Кубок Стэнли: будет сложно. У «Колорадо» заряженные игроки

Экс-тренер сборной России, ЦСКА, СКА и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин считает, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» не сможет изменить ход серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Мне кажется, будет сложно отыграться с 3-1. Уж очень заряженные игроки у «Колорадо». Все двигаются, борются, бьются. У «Тампы» то же самое. Огромное желание у ребят выиграть. Очень сложно будет.

Даже в моментах, когда неудачно играет вратарь «Колорадо», они очень спокойно на это реагируют и продолжают играть. Самое уязвимое место у них — вратарская позиция. Но вместе с тем этот моральный командный дух очень силён. Поэтому трудно будет «Тампе» перевернуть серию», – сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Пятый матч серии пройдёт в Денвере в ночь с 24 на 25 июня, начало – в 3:00 мск.