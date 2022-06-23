Экс-форвард «Северстали» и «Спартака» будет выступать за «Ладу»

Клуб ВХЛ «Лада» (Тольятти) подписал соглашение с нападающим Павлом Черновым, сообщается на официальном сайте. Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.
32-летний форвард известен по выступлениям в Суперлиге и КХЛ за «Химик», «Атлант», «Витязь», «Северсталь», рижское «Динамо» и «Спартак». В общей сложности Павел провёл 445 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал 179 (79+100) очков при показателе полезности «-9» и 236 штрафных минутах.
Сезон-2021/2022 Чернов отыграл в чемпионате Беларуси, где выступал за солигорский «Шахтёр». В регулярном чемпионате он принял участие в 53 матчах и оформил 32 (9+23) результативных балла. В 11 встречах плей-офф на счету хоккеиста 4 (1+3) очка.
«Лада» в минувшем сезоне ВХЛ заняла седьмое место по итогам регулярного чемпионата и вылетела во втором раунде Кубка Петрова, проиграв будущему чемпиону «Рубину» (0-4).
- 23 июня 2022
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