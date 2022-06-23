THW: вероятно, Малкин и «Питтсбург» договорились о сроке контракта, но не о финансах

Журналист издания The Hockey Writers Сильви Маккарти рассуждает о будущем нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Его контракт с клубом на $ 9,5 млн в год истекает 1 июля.
«Малкину 35 лет, он находится на позднем этапе своей хоккейной карьеры, поэтому, скорее всего, стороны договорились о новом контракте на 3-4 года, но наверняка зашли в тупик по финансовой части. Агент игрока будет просить больше, чем «Пингвинз» готовы дать из-за его истории травм.
Может ли «Питтсбург» отказаться от Малкина, если они хотят взять кубок? Ответ простой: нет. Дело в том, что на рынке свободных агентов нет другого игрока, который мог бы делать то, что делает Малкин», – написала Маккарти в своём материале.
В сезоне-2021/2022 российский форвард провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «-10». В плей-офф на счету Малкина 6 (3+3) баллов в семи играх.
- 23 июня 2022
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