«Магнитка» обменяла нападающего Руденкова в «Амур»
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Хоккейные клубы «Амур» и «Металлург» совершили обмен, в результате которого нападающий Игорь Руденков стал игроком хабаровчан, сообщает официальный телеграм-канал «тигров».
Сезон-2021/2022 форвард начинал в составе ХК «Сочи», за который набрал 4 (2+2) очка в 15 матчах. В октябре Руденков был обменян в магнитогорский «Металлург», где сыграл в девяти матчах регулярного чемпионата и сделал одну голевую передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист на лёд не выходил.
Руденков уже выступал за хабаровский клуб на протяжении четырёх сезонов. Игорь впервые оказался в составе «тигров» в 2016 году, провёл 156 матчей и набрал 59 (29+30) очков.
В ближайшее время «Амур» подпишет новый контракт с 27-летним игроком.
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