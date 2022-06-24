The Hockey News назвало пять главных претендентов на выкуп контрактов в межсезонье НХЛ

Издание The Hockey News назвало имя пяти игроков Национальной хоккейной лиги, которые являются главными кандидатами на выкуп в предстоящее межсезонье.
Самое низкое место в топ-5 занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан, которому осталось два года по контракту с «нефтяниками». Кэпхит 31-летнего хоккеиста — $ 3,2 млн. Следом идёт голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей с кэпхитом $ 6,25 млн и двумя годами по контракту. В прошедшем сезоне 28-летний вратарь из-за травм провёл в регулярке лишь 20 матчей.
Третье место занимает вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Петр Мразек (два года по контракту, кэпхит — $ 3,8 млн). 30-летний чех также большую часть сезона страдал от травм, приняв участие в 20 играх регулярного сезона. Второе место — за защитником «Эдмонтон Ойлерз» — 38-летним Данканом Китом (один год по контракту, кэпхит — $5,5 млн). Первую строчку занимает Марк-Эдуар Власик из «Сан-Хосе Шаркс». Контракт 35-летнего защитника с кэпхитом в $ 7 млн и четырьмя оставшимися годами издание называет одним из худших в НХЛ.
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