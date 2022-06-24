Бывший российский форвард ЦСКА, «Салавата» и «Авангарда» продолжит карьеру во Франции

Российский нападающий Илья Зубов продолжит карьеру во Франции. Он заключил соглашение с «Англе», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 35-летним форвардом подписан на один год.

Напомним, сезон-2021/2022 Зубов начинал в хабаровском «Амуре». За российскую команду нападающий провёл 10 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-7». В октябре 2021 года подписал контракт с чешским «Орлы Зноймо», выступающим в австрийской Ледовой хоккейной лиге. В 34 матчах чемпионата российский форвард набрал 24 (3+21) очка.

В Континентальной хоккейной лиге Зубов также выступал за «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Адмирал».