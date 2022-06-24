У 20-летнего нападающего «Миннесоты» диагностировали рак

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Павел Новак рассказал о том, что у него диагностировали рак. Об этом сообщил сам игрок через пресс-службу «Уайлд».
«Всем привет. Я подбирал слова, как объявить об этом и поделиться своими чувствами. Есть вещи, которыми тяжело делиться, но о них нужно сказать. К сожалению, состояние моего здоровья не позволяет готовиться к новому сезону. Несколько дней назад мне поставили рак, и вскоре начнётся лечение.
Ближайшие месяцы будут непростым временем для меня, но я твёрдо верю, что всё будет хорошо и вскоре я вновь буду летать на льду с радостью и страстью! Я вернусь сильнее», — приводит слова Новака официальная страница «Миннесоты» в «Твиттере».
Напомним, 20-летний чешский хоккеист был задрафтован «дикарями» под общим 146-м номером в 2020 году.
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