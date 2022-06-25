Макар гневно отреагировал на судейское решение в матче финала. Видео

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой гостей со счётом 3-2.
По ходу игры в одной из атак «Колорадо» защитник Кейл Макар проскочил мимо двух хоккеистов соперника и вышел один на один с голкипером «Тампы» Андреем Василевским, однако российский вратарь парировал его удар. В момент прохода Макара нападающий гостей Алекс Киллорн ударил его клюшкой, однако арбитры не зафиксировали в этом эпизоде нарушение правил. Кейл Макар гневно отреагировал на данное судейское решение.
ВИДЕО реакции Макара можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в результате сегодняшней победы «Тампа» сократила отставание в серии игр с «Колорадо». Счёт стал 3 – 2 в пользу «Эвеланш».
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