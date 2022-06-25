Стэмкос — о победе в пятом матче: это была та ещё мясорубка, но «Тампа» продлевает сезон

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мыслями о победе в пятой встрече финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2). «Молнии» лишены возможности проиграть, так как они уступают в серии со счётом 2-3.

«Мы продлеваем сезон, и это то, что мы хотели сделать. Мы говорим об одном матче за раз. Это была та ещё мясорубка, но мы нашли свой путь. Мы приложили большие усилия и теперь должны сделать это снова», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась пятая встреча финала плей-офф НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» сыграл с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 3:2.