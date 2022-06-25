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Кожевников: «Тампа» — молодчики. Надеялся, что они вернутся в серию с «Колорадо»

Кожевников: «Тампа» — молодчики. Надеялся, что они вернутся в серию с «Колорадо»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, а также поделился мнением о ходе всей решающей стадии розыгрыша Кубка Стэнли.

«Я надеялся, что «Тампа» вернётся в серию. Они стояли на грани. Сегодня могла быть последняя встреча… Что могу сказать — молодчики! Я был уверен почему-то, что «Тампа» сегодня победит. До этого, когда матчи уходили в овертайм — это было дело случая и везения. «Тампа» на ходу сейчас. Понятно, что когда подпирает кого-то… Василевский сегодня здорово сыграл.

Седьмой матч? Будем надеяться на седьмой матч. Было бы замечательно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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