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Капитан «Колорадо» — о поражении: Василевский провёл очередной крутой матч

Капитан «Колорадо» — о поражении: Василевский провёл очередной крутой матч
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лавинам» осталась одна победа до выигрыша Кубка Стэнли.

«Это не должно быть легко и не будет легко. Мы знали, что нас ждёт, мы знали, что будет в этом матче… Василевский провёл очередную крутую встречу. Мы чувствовали себя хорошо по поводу того, как играем, мы сравняли счёт в третьем периоде, а затем они создали удобный момент, чтобы пробить Кемпса (Дарси Кемпер, голкипер «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»).

Что ж, имеем что имеем. Память должна быть короткой в плей-офф, и это то, что мы собираемся продемонстрировать», — приводит слова Ландескога официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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