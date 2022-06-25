Тренер «Тампы» — о Палате: он всегда третий, о ком говорят из этого звена

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру нападающего Ондржея Палата. Чешский форвард «молний» забросил победную шайбу в пятой игре финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
«Каждый год он играет с одними из лучших игроков в мире, и он всегда третий парень, о котором говорят в его звене. Но если вы спросите двух других игроков его тройки о нём, они, возможно, расскажут больше.
Палат отлично дополняет мастеровитых игроков, чекеров – он будет играть везде, где вам надо. Он просто делает свою работу. И он получает за это вознаграждение благодаря своим усилиям. И все знают, как много Палат принёс этой организации.
Когда у вас есть игрок, который так долго играет за вас – он очень дорог мне. И я так рад, что он получает сейчас то внимание, которое идёт прямо сейчас», – цитирует Купера Sportsnet.
Палат играл под руководством Купера ещё в сезоне-2011/2012 в «Норфолк Эдмиралс», который в то время был фарм-клубом «Тампы» в АХЛ.
- 25 июня 2022
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