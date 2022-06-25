Купер — о Сергачёве: он был великолепен

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру защитника Михаила Сергачёва в пятом матче серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2).
«Он был великолепен этим вечером. Он защищался, встречал соперников. Он устранил всех, выигрывал единоборства один в один. В конечном итоге ты должен быть жёстким по отношению к их лидерам.
Игра Сергачёва в атаке? Все любят играть в нападении. Конечно, ему нравится это делать. Но что вы будете делать без шайбы? Вот где он преуспел в этой игре», – приводит слова Купера Sportsnet.
В текущем розыгрыше плей-офф Сергачёв набрал 10 (2+8) очков, повторив личный рекорд результативности в кубковых матчах.
Шестой матч финальной серии пройдёт в Тампе (США) в ночь на 27 июня, начало – в 3:00 мск.
- 25 июня 2022
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