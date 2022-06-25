Сергачёв рассказал о победном голе в ворота «Колорадо»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал свои действия в эпизоде с победным голом Ондржея Палата в ворота «Колорадо Эвеланш» в пятой игре финала Кубка Стэнли (3:2).

«Я мог бы бросить сразу, но я подумал, что нахожусь далеко от ворот. Я увидел Хедмана слева от себя, и когда вы видите своего лучшего защитника открытым на такой позиции – вы просто отдаёте шайбу ему.

Потом он вернул мне, а их парень действительно проделал хорошую работу, когда бросился под шайбу передо мной. Я просто не хотел бросать ему в ноги, поэтому снова отдал Хедману, а он сделал невероятный пас Палату, который имел много пространства», – цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Серия между «Тампой» и «Колорадо» продолжится на «Амали-Арене» в ночь с 26 на 27 июня. Начало шестой игры – в 3:00 мск.