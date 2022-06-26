Кожевников – о Давыдове: записывает на себя успехи Шестёркина, а в Ярославле у него провал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера вратарей «Локомотива» Рашита Давыдова об Игоре Шестёркине, который стал лучшим голкипером НХЛ по итогам сезона. Специалист ранее работал с Шестёркиным в СКА и сборной России.

«В последнее время во всех газетах читаю интервью Рашита Давыдова из «Локомотива», который записывает на себя успехи Шестёркина. Как говорится, сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Но, честно говоря, мы в «Спартаке» воспринимаем эти интервью с юмором, а кто-то – и с раздражением. Первый тренер ШестёркинаИгорь Ефимов молчит, тренер вратарей «Спартака» прошлых лет Антон Зеленов тоже, так зачем так нелепо тянуть одеяло на себя?

Ладно бы у Давыдова в «Локомотиве» на его прямом участке работы был бы порядок с вратарями. Так нет же, там провал! Паскуале в последнем плей-офф «Локомотив» подвел, а молодые вратари – например, Исаев, оказались не подготовлены. Вообще со времён Семёна Варламова у Ярославля с его мощнейшей школой в воротах пустота, для сборной не воспитано ни одного вратаря. Вот о чем нужно трубить в интервью», – приводит слова Кожевникова russia-hockey.ru.

Давыдов начал работу в Ярославле в октябре 2021 года, когда вошёл в штаб Игоря Никитина. «Локомотив» в сезоне-2021/2022 вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА (0-4).