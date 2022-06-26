Генменеджер «Бостона» продолжит работу в клубе

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» продлит контракт с генеральным менеджером Доном Суини, сообщает журналист Джо Макдоналд в «Твиттере».

55-летний Суини работает на этой должности с сезона-2015/2016. Вся карьера функционера прошла в структуре «Брюинз» – с 2006 по 2009 годы он был директором по хоккейным операциям и директором департамента по развитию игроков, а затем в течение шести лет занимал пост ассистент генерального менеджера клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что на пост главного тренера «Брюинз» претендуют тренер «Колорадо Иглз» Грег Конин, ассистент главного тренера «Сиэттл Кракен» Джей Лич и главный тренер сборной США на прошедших ОИ и ЧМ Дэвид Куинн.

Прежний наставник команды Брюс Кэссиди был уволен после вылета «Бостона» в первом раунде Кубка Стэнли.