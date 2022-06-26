Тренер «Колорадо»: есть стресс и беспокойство, нужно это выбросить из головы

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился ожиданиями от предстоящей игры серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Я знаю, как сильно наши парни хотят этого и как они усердно работали. Есть определённый стресс и беспокойство, которые нужно постараться выбросить из головы, чтобы добиться наилучшего результата. Каждый справляется с этим по-разному.
Ребята проделали фантастическую работу, двигаясь дальше после побед и поражений, оставаясь сосредоточенными. На самом деле, это просто ментальная перезагрузка, ты отдыхаешь и потом готов к работе», – приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
На данный момент счёт в серии – 3:2 в пользу «Колорадо». Шестой матч финала Кубка Стэнли пройдёт в Тампе (США) на «Амали-Арене» в ночь на 27 июня. Начало игры – в 3:00 мск.
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