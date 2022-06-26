Экс-форвард «Салавата» Гранлунд может продолжить карьеру в Швейцарии

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд может перейти в швейцарский «Лугано», сообщает heshootshescoores.com. По информации издания, форвард мог перейти в «Цюрих», однако сейчас ближе к подписанию соглашения с «Лугано».

Последние два сезона финн провёл в КХЛ. В составе уфимского клуба он провёл 100 матчей, в которых набрал 99 (34+65) очков. Во время серии первого раунда Кубка Гагарина Гранлунд вместе с другими легионерами «юлаевцев» покинул расположение клуба.

Ранее хоккеист играл за финский «ХИФК», «Калгари Флэймз» (НХЛ), «Эбботсфорд Хит» (АХЛ), «Эдирондак Флэймз» (АХЛ), «Стоктон Хит» (АХЛ), «Ванкувер Кэнакс» (НХЛ), «Эдмонтон Ойлерз» (НХЛ) и «Бэйкерсфилд Кондорс» (АХЛ).

Напомним, в феврале 2022 года Гранлунд стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии.