Юбердо прокомментировал назначение нового главного тренера «Флориды»

Нападающий «Флорида Пантерз» Джонатан Юбердо оценил назначение Пола Мориса на должность главного тренера команды и вспомнил опыт работы с ним в сборной Канады.

«Очевидно, у него большой опыт. Думаю, это поможет нам в следующем году. Воспоминания о совместной работе в сборной? Он был помощником тренера, вёл себя довольно спокойно. Мне кажется, он отличный тренер, который может хорошо говорить и произносить отличные речи. Я слышал о нём только хорошее.

Насколько важен тренер с опытом? Особенно важен, у нас молодая команда, мы многому научились в этом году. Думаю, он придёт и поможет нам», – цитирует Юбердо официальный сайт НХЛ.

«Флорида» в минувшем сезоне выиграла регулярный чемпионат и вылетела во втором раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4). После этого клуб принял решение не продлевать контракт с исполняющим обязанности главного тренера Эндрю Брюнеттом, который был номинирован на «Джек Адамс Трофи» (приз лучшему тренеру НХЛ).