Маккиннон сравнялся с лидирующим Кейном в гонке снайперов плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матч 2:1 в пользу «Колорадо». В составе «Колорадо» гол забил Натан Маккиннон. Таким образом, канадский нападающий забил свой 13-й гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ и сравнялся по этому показателю с лидирующим форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Эвандером Кейном.

В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги Маккиннон принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+10».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».