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Игроки «Колорадо» повредили Кубок Стэнли во время празднования

Игроки «Колорадо» повредили Кубок Стэнли во время празднования
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Главный трофей Национальной хоккейной лиги – Кубок Стэнли – получил вмятину. Форвард «Колорадо Эвеланш» Николя Обе-Кюбель спешил на командное фотографирование и упал вместе с кубком на лёд. Как выяснилось впоследствии, один край кубка теперь помят.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»

Повреждённый Кубок Стэнли

Повреждённый Кубок Стэнли

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, «Колорадо» в шестом матче финальной серии плей-офф обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал Кубок Стэнли. Обладателем трофея в составе «Эвеланш» стал российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот сезон стал лучшим в карьере. Валерий набрал 52 (25+27) очка в 62 матчах регулярного чемпионата и результативно сыграл в плей-офф, оформив 15 (9+6) баллов в 20 играх.

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