Макдэвид – первый лучший бомбардир Кубка Стэнли за последние 20 лет не игравший в финале
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым игроком за последние 20 лет, который выиграл гонку бомбардиров в плей-офф, но не сыграл в финале Кубка Стэнли.
В плей-офф – 2022 Макдэвид набрал 33 (10+23) очков в 16 матчах, опередив ставшего третьим Кейла Макара из «Колорадо Эвеланш», у которого 29 (8+21) результативных баллов в 20-ти играх Кубка Стэнли.
Последний случай, когда лучший бомбардир плей-офф не играл в финале плей-офф, был зафиксирован в 2002 году. Тогда нападающий «Колорадо» Петер Форсберг оформил 27 (8+19) очков в 20 встречах.
Напомним, «Эдмонтон» проиграл в финале Западной конференции «Колорадо» со счётом 0-4. Минувшей ночью «Эвеланш» стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в шестом матче серии «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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