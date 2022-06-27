Ничушкин опубликовал обнажённое фото из раздевалки

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин в соцсетях опубликовал фотографию, на которой он стоит без одежды и прикрывается поясом с логотипом Национальной хоккейной лиги.
Валерий Ничушкин в после победы в Кубке Стэнли
Фото: Соцсети Валерия Ничушкина
Напомним, «Колорадо» в шестом матче финальной серии выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал Кубок Стэнли. 27-летний россиянин Ничушкин провёл самый результативный сезон в своей карьере, набрав 52 (25+27) очка в регулярном чемпионате и ещё 15 (9+6) в плей-офф. В финале плей-офф Валерий забросил четыре шайбы, повторив рекорд клуба по голам на этой стадии.
Контракт Ничушкина с «Эвеланш» истекает 1 июля. По его завершении форвард становится неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом лиги.
- 27 июня 2022
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