Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ландеског рассказал о своих впечатлениях после победы в Кубке Стэнли

Ландеског рассказал о своих впечатлениях после победы в Кубке Стэнли
Комментарии

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал завоевание Кубка Стэнли и отметил работу генерального менеджера клуба Джо Сакика.

«Двадцать с лишним лет мы просто мечтали, хотели и работали для достижения этой цели. Наконец-то это свершилось после стольких напряженных лет и тяжелой работы. Эта команда просто потрясающая, и это касается всех, начиная с самого верха и заканчивая нашими массажистами, женами, болельщиками и всеми, кто работает на стадионе. Это невероятно.

Генеральный менеджер Джо Сакик проделал огромную работу, подобрав некоторых игроков, которые действительно сделали нас сложным соперником. Вы посмотрите на всех этих парней, на все эти части, которые просто очень хотели победить, и они просто готовы были сделать все, что потребуется», – сказал Ландеског после матча.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022