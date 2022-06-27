Ландеског рассказал о своих впечатлениях после победы в Кубке Стэнли

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал завоевание Кубка Стэнли и отметил работу генерального менеджера клуба Джо Сакика.

«Двадцать с лишним лет мы просто мечтали, хотели и работали для достижения этой цели. Наконец-то это свершилось после стольких напряженных лет и тяжелой работы. Эта команда просто потрясающая, и это касается всех, начиная с самого верха и заканчивая нашими массажистами, женами, болельщиками и всеми, кто работает на стадионе. Это невероятно.

Генеральный менеджер Джо Сакик проделал огромную работу, подобрав некоторых игроков, которые действительно сделали нас сложным соперником. Вы посмотрите на всех этих парней, на все эти части, которые просто очень хотели победить, и они просто готовы были сделать все, что потребуется», – сказал Ландеског после матча.