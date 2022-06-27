Плющев: у «Колорадо» было больше мотивации. Момент пресыщенности у «Тампы» наступил

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, за счёт чего «Колорадо Эвеланш» удалось переиграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финальной серии Кубка Стэнли.



«У Кучерова далеко не самый радостный сезон. Много микротравм, постоянно набирал форму. Но своё делал, пользу приносил. Просто у «Колорадо» было больше мотивации. После двух титулов момент пресыщенности всегда наступает. А «Колорадо» шло с открытым забралом», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, в шестом матче «Колорадо» одержал победу и выиграл серию со счётом 4-2. Ранее «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд – в 2020 и 2021 годах.

Российский форвард Никита Кучеров провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 69 очков (25+44). В плей-офф на его счету 27 баллов в 23 встречах (8+19).