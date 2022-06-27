«Тампа» — «Колорадо»: видеообзор шестого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2022

В ночь на 27 июня в Национальной хоккейной лиге прошёл шестой матч финала плей-офф, в котором «Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал Кубок Стэнли. Игра прошла на «Амали-Арене» в Тампе (США).
На 4-й минуте игры капитан «молний» Стивен Стэмкос открыл счёт после передачи Ондржея Палата. В начале второй двадцатиминутки форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон сделал цифры на табло равными, а ещё через 11 минут нападающий «лавин» Артури Лехконен вывел свою команду вперёд.
Как выяснилось впоследствии, этот гол оказался решающим – «Колорадо» одержал четвёртую победу в серии и впервые с 2001 года выиграл Кубок Стэнли.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.
Отметим, что обладателем трофея в составе «лавин» стал российский нападающий Валерий Ничушкин.
- 27 июня 2022
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