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«Тампа» — «Колорадо»: видеообзор шестого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2022

«Тампа» — «Колорадо»: видеообзор шестого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2022
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В ночь на 27 июня в Национальной хоккейной лиге прошёл шестой матч финала плей-офф, в котором «Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал Кубок Стэнли. Игра прошла на «Амали-Арене» в Тампе (США).

На 4-й минуте игры капитан «молний» Стивен Стэмкос открыл счёт после передачи Ондржея Палата. В начале второй двадцатиминутки форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон сделал цифры на табло равными, а ещё через 11 минут нападающий «лавин» Артури Лехконен вывел свою команду вперёд.

Как выяснилось впоследствии, этот гол оказался решающим – «Колорадо» одержал четвёртую победу в серии и впервые с 2001 года выиграл Кубок Стэнли.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

Отметим, что обладателем трофея в составе «лавин» стал российский нападающий Валерий Ничушкин.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч
27 июня 2022, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стэмкос (Палат) – 03:48 (5x5)   1:1 Маккиннон (Байрэм, Ландеског) – 21:54 (5x5)   1:2 Лехконен (Маккиннон, Мэнсон) – 32:28 (5x5)
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