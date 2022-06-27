Терещенко считает, что «Тампа» будет бороться за Кубок Стэнли в следующем сезоне

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал итоги финальной серии Кубка Стэнли – 2022 и оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Напомним, «Колорадо Эвеланш» обыграл «молний» в шестой игре серии (2:1 в матче, 4-2 в серии) и в третий раз в своей истории завоевал главный трофей НХЛ.

«Тампа» заслужила седьмой матч. Было бы супер увидеть его. Но «Колорадо» было сильнее. По серии это была более сбалансированная команда. Все через это проходили. Думаю, «Тампа» и в следующем году будет биться за Кубок Стэнли. Сделают работу над ошибками и станут ещё сильнее

«Тампе» не хватило просто гола. Кучеров не забил. Где-то, может быть, похитрее нужно было сыграть партнёрам, которые отдавали ему передачи. Вратарь соперников тоже игрок. «Колорадо» был просто сильнее.

Игра Кучерова? Никита играет на очень приличном уровне. Он держит свою планку. Просто сегодня не повезло. Вратарь сыграл здорово!», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.