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Ничушкин после матча с «Тампой» покинул арену на тележке

Ничушкин после матча с «Тампой» покинул арену на тележке
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин из-за травмы не смог самостоятельно покинуть «Амали-Арену» после шестой игры финала Кубка Стэнли – 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1). Россиянин покидал стадион с помощью сотрудников клуба, которые везли его на тележке.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, журналисты ещё перед утренней раскаткой «Эвеланш» заметили, что Ничушкин хромает. В шестой игре Валерий провёл на льду 22 минуты 50 секунд, сделал четыре броска в створ и заработал показатель полезности «+1», но не смог отметиться результативными действиями.

Всего в плей-офф новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) очков в 20 играх. Теперь форварду предстоят переговоры по новому контракту — нынешний истекает 1 июля.

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