Ничушкин после матча с «Тампой» покинул арену на тележке

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин из-за травмы не смог самостоятельно покинуть «Амали-Арену» после шестой игры финала Кубка Стэнли – 2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1). Россиянин покидал стадион с помощью сотрудников клуба, которые везли его на тележке.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, журналисты ещё перед утренней раскаткой «Эвеланш» заметили, что Ничушкин хромает. В шестой игре Валерий провёл на льду 22 минуты 50 секунд, сделал четыре броска в створ и заработал показатель полезности «+1», но не смог отметиться результативными действиями.
Всего в плей-офф новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) очков в 20 играх. Теперь форварду предстоят переговоры по новому контракту — нынешний истекает 1 июля.
- 27 июня 2022
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