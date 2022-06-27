Ничушкин показал повреждение, с которым играл решающий матч серии с «Тампой»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин опубликовал в соцсетях фотографию своей ноги после шестого матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1).
На снимке видна огромная гематома на правой ноге форварда. Когда именно Валерий получил травму – неизвестно. Однако ещё перед утренней раскаткой журналисты обратили внимание на то, что россиянин хромает.
Нога Валерия Ничушкина после травмы
Фото: Соцсети Валерия Ничушкина
При этом в шестой встрече Ничушкин отыграл больше других форвардов «Колорадо» – его игровое время составило 22 минуты 50 секунд.
Напомним, форвард провёл самый лучший сезон в карьере. Помимо завоевания Кубка Стэнли, он показал наивысшую результативность за время игры в НХЛ. На его счету 52 (25+27) очка в регулярном чемпионате и ещё 15 (9+6) результативных баллов в плей-офф.
- 27 июня 2022
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