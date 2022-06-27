«Колорадо» первым в истории НХЛ выиграл кубок, ни разу не проигрывая по ходу серий

«Колорадо Эвеланш» стал первым клубом в истории Национальной хоккейной лиги, который смог завоевать Кубок Стэнли ни разу не уступая по ходу каждой серии плей-офф.

При этом «лавины» в течение розыгрыша Кубка Стэнли – 2022 не проигрывали более одного матча подряд. За весь плей-офф «Колорадо» уступил лишь в четырёх играх – это лучший результат в НХЛ с 1987 года.

В первом раунде плей-офф «Эвеланш» обыграли «Нэшвилл Предаторз» (4-0), во втором прошли «Сент-Луис Блюз» (4-2). В финале конференции «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» (4-0), а в финале Кубка Стэнли – «Тампу» (4-2).

Напомним, обладателем Кубка Стэнли в составе «лавин» стал российский нападающий Валерий Ничушкин. В плей-офф он стал пятым бомбардиром команды, набрав 15 (9+6) очков в 20 матчах.