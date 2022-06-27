«Барыс» во время подготовки к сезону сыграет на турнирах в Нур-Султане и Челябинске

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на официальном сайте опубликовал план предсезонной подготовки.
14-15 июля команда из Казахстана проведёт медосмотр, а затем 16 июля сдаст тест. Первый тренировочный сбор «Барыс» проведёт в Нур-Султане с 17 июля по 15 августа.
С 16 по 20 августа команда примет участие в «Кубке Президента Республики Казахстан», на который также приедут магнитогорский «Металлург», «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар», а с 24 по 27 августа выступит на «Кубке губернатора Челябинской области» в Челябинске. Там казахстанская команда встретится с «Металлургом», «Автомобилистом» и «Трактором».
Напомним, в межсезонье команду возглавил Андрей Скабелка, ранее работавший в «Барысе» с 2018 по 2020 годы. Он заменил на этом посту Юрия Михайлиса.
- 27 июня 2022
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