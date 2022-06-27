Минское «Динамо» будет сотрудничать с новой командой МХЛ из Беларуси

Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) подпишет договор о сотрудничестве с белорусской командой МХЛ «Динамо-Шинник», которая будет выступать в лиге с сезона-2022/2023. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «зубров».
«Я думаю, что появление белорусской команды в МХЛ откроет ещё большие возможности для нашей молодёжи. Ведь теперь у нашей страны появился свой клуб в одной из сильнейших молодёжных лиг не только Европы, но и мира. В Бобруйске смогут готовить резерв в очень конкурентных условиях», – сказал генеральный директор «зубров» Сергей Сушко.
Молодёжная команда «Динамо-Шинник» будет играть в МХЛ в дивизионе «Серебряный». Ранее в лиге уже выступала команда с аналогичным названием, но в последние шесть лет представителей Беларуси в МХЛ не было.
- 27 июня 2022
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