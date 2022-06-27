Роман Ротенберг рассказал, зачем стал хоккейным тренером и как справляется с критикой

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил, почему решил стать хоккейным тренером, а также высказался об отношении к критике.



«Зачем я решил стать тренером? Я всю жизнь в спорте, мой отец — тренер. Когда мы переехали в Финляндию, мне было 10 лет и хоккей меня затянул полностью. Я учился и играл на профессиональном уровне в хоккей, так что то, что происходит сейчас, — это логичное продолжение. И для тренера ведь очень важно образование, знание языков, чтобы иметь возможность объяснить любому игроку установку на матч, все тактические детали. Знание языков, разных систем очень хорошо развивает игроков.



Я сам работал с европейскими специалистами; когда играл, то много летал в Северную Америку, там черпал знания у местных тренеров. Сейчас в СКА мы уделяем особое внимание катанию и игровому мышлению.

Как справлялся с критикой? Можно сказать, что я всю жизнь к этому готовился, 10 лет был внутри клуба. Знал, как это будет, как руководить, как выстраивать отношения с игроками. Что касается выпадов извне, то надо просто держать удар и радовать болельщиков победами. Очень важно, чтобы все понимали, что это осознанный шаг, и спасибо тем, кто меня поддержал. Сейчас я всё отдаю хоккею, это моя страсть и жизнь», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».