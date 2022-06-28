Пашков: честно скажу, у меня ожидания от «Салавата» минимальные

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о голкиперах «Салавата Юлаева».



«Шестёркин стал лучшим вратарём? Так это не совсем наш праздник – и в случае с Шестёркиным, и в случае с Василевским, который доминирует в НХЛ даже не один сезон, а два-три.

А у нас в КХЛ праздника с вратарями нет, скорее – траур. Только в НХЛ играют 10-12 наших вратарей, ещё с десяток – в АХЛ и других низших лигах Северной Америки. Из-за такого оттока в КХЛ на ведущих ролях – голкиперы-легионеры, а у половины клубов просто нет качественного российского вратаря. Вот что омрачает наш заокеанский праздник.



О каких проблемных клубах речь? Характерный пример – «Салават Юлаев». Мало того, что весной Уфа потеряла группу легионеров, делавших результат, так ещё осталась без Метсолы, который много лет закрывал в клубе вратарскую позицию.



С симпатией отношусь к «Салавату», к его игровым традициям, но клуб входит в сезон без первого номера и с необстрелянной молодёжью. Честно скажу, у меня ожидания от Уфы самые минимальные – при всём уважении к новому тренеру Виктору Козлову.



Повторюсь, в этом дуэте нет первого вратаря. Ежов – уже ветеран, в КХЛ у него было несколько попыток стать первым номером, но в последние годы даже в клубе-аутсайдере «Витязе» этого не получилось. Да, Ежов может выдать один-два матча, но стабильность – это не про него.



Кареев значительно моложе, но он уже во второй раз делает попытку закрепиться в КХЛ. Его проблема в том, что сегодня в мировом хоккее в моде большие вратари, а Кареев в общем-то маленький. Тут нужно быть Метсолой, вратарём со своей, где-то рискованной системой игры, с умением быстро выйти на пик. Сомневаюсь, что у Кареева всё это получится», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.